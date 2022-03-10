Москвичей предупредили о морозных ночах в конце недели

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Морозные ночи прогнозируются в Москве и Подмосковье в конце рабочей недели, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ночи на пятницу и субботу будут очень холодными. В Москве – от минус 12 до минус 16 градусов, в Подмосковье – до минус 19 градусов. Связано это не только с антициклоном, но и с северо-восточным ветром, – приводит слова метеоролога РИА Новости.

Кроме того, Вильфанд отметил, что температура днем будет также отрицательной - от минус 1 до минус 5 градусов.

Ранее желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы был продлен в Москве до субботы. Новое предупреждение действует до 00:00 12 марта.