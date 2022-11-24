Спасатели усилили контроль за безопасностью на водоемах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московские специалисты увеличили контроль за обеспечением безопасности на водоемах города. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, лед на водоемах Москвы все еще тонкий и хрупкий, такое покрытие пока что не может выдержать вес человека.

"Поэтому призываем москвичей быть аккуратнее, не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", – цитирует Бирюкова телеграм-канал столичного комплекса городского хозяйства.

На данный момент на Москве-реке, кроме Кировской поймы и озера Бездонное, льда нет. На внутренних водоемах толщина ледового покрытия составляет не более двух сантиметров. А на реке Десне и прудах в Новой Москве лед покрыл всю воду, однако его толщина также не более двух сантиметров.

Уточняется, что безопасность в столице регулируют специалисты Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

Ранее замначальника ГУ МЧС России по Московской области Максим Аршакян рассказал, что на данный момент толщина льда на подмосковных водоемах составляет от 2 до 4,5 сантиметра.

По его мнению, прочность льда можно определить по цвету. Если лед белый, он достаточно прочен, если темный – хрупкий.

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