Очередь образовалась возле Большого театра из-за дополнительных продаж на "Щелкунчика"

В Большом театре снова появились очереди за билетами на "Щелкунчика". Там открыли дополнительные продажи на декабрьские и январские представления.

Перед тем как попасть в очередь москвичам нужно было прийти ночью, чтобы записаться в список для получения браслета. Без него в кассе билет не продадут. Таким образом в Большом театре пытаются избавиться от перекупщиков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

