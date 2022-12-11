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11 декабря, 22:30

Культура

Очередь образовалась возле Большого театра из-за дополнительных продаж на "Щелкунчика"

Очередь образовалась возле Большого театра из-за дополнительных продаж на "Щелкунчика"

Большой театр открыл дополнительные продажи билетов на "Щелкунчик"

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В Большом театре снова появились очереди за билетами на "Щелкунчика". Там открыли дополнительные продажи на декабрьские и январские представления.

Перед тем как попасть в очередь москвичам нужно было прийти ночью, чтобы записаться в список для получения браслета. Без него в кассе билет не продадут. Таким образом в Большом театре пытаются избавиться от перекупщиков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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