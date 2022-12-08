Большой театр откроет продажу билетов на балет "Щелкунчик" по специальным тарифам

Фото: телеграм-канал "Большой театр России/The Bolshoi Theatre of Russia"

Государственный академический Большой театр России сообщил в своем телеграм-канале о продаже билетов на балет "Щелкунчик" по специальным тарифам. Недорогие билеты продадут в два этапа.

С 13 декабря станут доступны билеты по специальным тарифам "Социальная поддержка" и "60 плюс". Их можно будет приобрести по паспорту в кассе театра в административном здании недалеко от выхода из метро "Театральная" и "Охотный Ряд". Стоимость билета на декабрьские и январские спектакли составит 800–1 000 рублей.

Второй этап продажи билетов по специальным тарифам "60 плюс" и "Молодежный (14–22)" также начнется 13 декабря. Цены билетов будут варьироваться от 200 до 1 000 рублей.

В ноябре стартовала продажа билетов на новогодний балет "Щелкунчик". Москвичи в очередной раз сформировали очередь у кассы театра. Людей не смутила даже холодная и дождливая погода.

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