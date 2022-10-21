Москва выставит на аукцион помещение в Доме артистов Большого театра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва выставит на аукцион нежилое помещение в Доме артистов Большого театра, построенном в Брюсовом переулке в 1935 году. Информацией об этом поделился руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман. Он уточнил, что здание является объектом культурного наследия.

"По итогам проведения аукциона с победителем будет заключен договор, после чего новый собственник сможет вести в нем коммерческую деятельность в соответствии с законодательством", – поделился Гаман.

Он добавил, что здание представляет собой большую историческую ценность. Его возвели для московской интеллигенции. В нем жили и осуществляли свою деятельность певицы Антонина Нежданова, Мария Максакова, дирижер Николай Голованов, скульптор Иван Шадр и многие другие.

"При проведении каких-либо работ в этом здании их необходимо согласовывать с Мосгорнаследием", – подчеркнул Гаман.

Ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов рассказал, что два объекта культурного наследия в Центральном административном округе столицы выставили на аукцион. Победители должны будут в течение пяти лет восстановить здания.

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