В МИД РФ объяснили трату миллионов рублей на билеты в Большой театр

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В министерстве иностранных дел РФ объяснили трату 5 миллионов рублей на билеты в Большой театр.

По информации пресс-службы Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД, они были приобретены для проведения традиционного Новогоднего приема для аккредитованных представителей дипведомств из-за рубежа. Уточняется, что всего было куплено 350 билетов.

В министерстве также обратили внимание на то, что все запланированные события, для которых были приобретены билеты, являются "общепринятыми в дипломатической практике и относятся к категории обеспечения протокольных мероприятий". О них публикуются развернутые отчеты на сайте службы.

Информация о закупках МИД появилась в популярных интернет-изданиях во вторник, 29 ноября. Уточнялось, что 350 билетов были приобретены на постановку "Лебединое озеро".

Ранее в Большом театре стартовали продажи билетов на балет "Щелкунчик". На первом этапе их продавали в кассах для тех, кто собирается прийти на балет лично. На сайте билеты появились позже.

Уточнялось, что полностью избежать очередей не удалось, поскольку театр никак не смог ограничить число желающих попасть на спектакль.

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