В Уфе отметили спектакль "Зулейха открывает глаза" из-за критики со стороны автора к СВО

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Башкирский академический театр драмы в Уфе снял спектакль с программы, поставленный по повести российской писательницы Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза" из-за критики автора в сторону СВО. Информацией об этом поделились на официальном сайте культурного учреждения.

Еще в феврале Яхина высказалась отрицательно по поводу спецоперации на Украине.

"В связи с тем, что мнение работников театра не совпадает с мнением автора, принято решение о снятии вышеуказанного спектакля с репертуара", – говорится в сообщении.

Яхина стала известной после 2015 года за бестселлер "Зулейха открывает глаза". Благодаря своему творчеству автор стала лауреатом литературных премий "Большая книга" и "Ясная Поляна".

Ранее первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой организовать в вузах опросы для выявления отношения к спецоперации. По ее мнению, подобные исследования смогут помочь выявить актуальные политические и социальные настроения в студенческой среде.

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