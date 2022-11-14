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Общество

Очередь сформировалась из желающих купить билеты на балет "Щелкунчик" в Большой театр

Очередь сформировалась из желающих купить билеты на балет "Щелкунчик" в Большой театр

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Москвичи вновь сформировали очередь за билетами на новогодний балет "Щелкунчик". Людей не смутили холодная погода и дождь с ветром.

Покупка билета, по традиции, больше похожа на непростой квест. Сначала нужно отстоять за браслетом, затем в кассу, – и все это в определенный день и час. Таким образом Большой театр пытается защититься от спекулянтов. Однако они все равно находят способы перепродать билеты по завышенным ценам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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