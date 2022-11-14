08:00Общество
Очередь сформировалась из желающих купить билеты на балет "Щелкунчик" в Большой театр
Москвичи вновь сформировали очередь за билетами на новогодний балет "Щелкунчик". Людей не смутили холодная погода и дождь с ветром.
Покупка билета, по традиции, больше похожа на непростой квест. Сначала нужно отстоять за браслетом, затем в кассу, – и все это в определенный день и час. Таким образом Большой театр пытается защититься от спекулянтов. Однако они все равно находят способы перепродать билеты по завышенным ценам.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.