Юрист рассказала, в каких случаях за должников ЖКХ будут платить соседи

Фото: Москва 24/Роман Балаев

При уклонении жильца от оплаты за обслуживание общих помещений многоквартирного дома долг распределяется на его соседей, рассказала юрист Елена Кудерко.

Чтобы избежать такой ситуации, управляющая компания должна проверять правильность показаний учета и производить перерасчет, однако контроль достоверности показаний производится не всегда, что является причиной искажения объемов потребления, отметила она.

Кудерко напомнила, что плата на общие нужны дома рассчитывается двумя способами. Первый – на общедомовые сети устанавливается счетчик и из общего показателя вычитываются данные жильцов. Второй – устанавливается норматив дома, из которого вычитывают показания жильцов, а получившуюся сумму распределяют пропорционально между собственниками.

Во втором случае, отметила юрист, можно столкнуться с злоупотреблениями. Речь идет о ситуациях, когда в квартире зарегистрирован один жилец, а фактически проживают несколько человек. При таких условиях собственникам жилья выгодно платить не по счетчику, а по норме потребления на одного человека.

Соответственно, продолжила эксперт, когда идет перераспределение на весь дом, то объем потребления домового имущества из-за жильцов, которые уменьшили показания, становится больше.

"Соответственно, потребление ресурса домом зачастую далеко от реального, в связи с этим условно можно говорить о том, что платят жильцы отчасти за соседей", – приводит слова Кудерко агентство "Прайм".

Юрист также напомнила, что со следующего года управляющие организации будут производить перерасчет потребления раз в год, однако жильцы вправе принять решение производить такой перерасчет чаще, чтобы избежать единовременной доплаты.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в 2023 году в России начнется комплексная программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Приоритетными направлениями являются дальнейшее расселение из аварийного жилья, рост объемов ввода новых домов, а также использование механизма инфраструктурных бюджетных кредитов.



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