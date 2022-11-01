Эксперт рассказал, повлияют ли новые правила поверки счетчиков на счета за ЖКУ

В РФ с 1 ноября вступил в силу новый стандарт, который регламентирует поверку счетчиков в квартирах и домах. Предполагается, что изменения помогут бороться с коммунальными мошенниками. Разбираемся в подробностях и выясняем, повлияют ли нововведения на ежемесячные платежи россиян за ЖКУ.



По новому стандарту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Росстандарте в преддверии введения нового ГОСТа рассказали, что случаи мошенничества в сфере поверки счетчиков воды в последние годы участились. Отмечается, что сомнительные организации навязывали россиянам свои услуги.

"При этом счетчики воды поверялись по различным методикам, а недобросовестными участниками рынка – даже по тем, в которых не был заложен и опробован необходимый метод, что приводило по факту к формальной поверке", – подчеркнули в ведомстве.

Вступивший с 1 ноября стандарт устанавливает единую методику поверки приборов учета. Кроме того, в новом ГОСТе закреплено, что проводить ее имеют право только аккредитованные компании. Нововведения должны повысить достоверность результатов процедуры. Это в свою очередь защитит россиян от неприятных последствий в виде ошибок в измерениях, считают в Росстандарте.

По словам доцента кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольги Лебединской, новые правила помогут бороться с мошенниками и не только.





Ольга Лебединская доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Новый ГОСТ должен решить несколько задач: усилить механизм борьбы с мошенниками, снять противоречия в поверке и стандартизировать работу с перспективой перехода на снятие показаний дистанционно в автоматическом режиме.

Эксперт также предположила, что новый ГОСТ вряд ли повлияет на счета за ЖКУ. По ее словам, люди чаще всего не проводят поверку. Они просто меняют счетчик на новые по мере надобности. Лебединская уточнила, что прибор учета на холодную воду следует поверять раз в шесть лет, а на горячую – раз в четыре года, однако за этот срок оборудование обычно изнашивается.



Не ударит по кошельку?

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Новый стандарт действительно поможет бороться с организованными мошенническими группами, которые незаконно меняют счетчики в жилых домах. Об этом Москве 24 рассказала юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.





Константин Крохин председатель Союза жилищных организаций Москвы Очень много проблем возникало в этой сфере, есть целые группы мошенников, которые приходят с документацией якобы от компании, которая имеет аккредитацию. Они обманывают пенсионеров и вместо поверки осуществляют замену счетчиков. При этом еще снимают пломбы, не имея на это права, и подставляют людей под повышенную оплату ЖКУ.

По словам эксперта, теперь жильцы смогут самостоятельно проверить лицензию компании на сайте Росаккредитации.

Крохин отметил, что новый стандарт не повлияет на стоимость ежемесячных платежей за ЖКУ. Однако цена на услугу поверки и замены счетчика может вырасти.

"Но учитывая, что счетчики поверяют и меняют раз в длительный период, это не должно существенно сказаться на кошельках россиян. Изменение стоимости поверки не так критично, как обман с подменой счетчика. Когда гражданин вместо 700 рублей платит мошенникам 5 000 рублей за его незаконную замену", – заключил специалист.

Ранее в пресс-службе столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства объяснили, что произойдет, если москвичи не будут передавать показания счетчиков в течение трех месяцев. В этом случае данные об объеме потребляемой воды рассчитают по среднемесячным показаниям, уточнили в ведомстве.

