Программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства в РФ начнется в 2023 году

Комплексная программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства в России начнется в 2023 году. Об этом сообщил Михаил Мишустин на стратегической сессии по строительству и ЖКХ 19 июля.

Премьер-министр РФ напомнил, в этих сферах президент обозначил ряд приоритетных направлений. Например, дальнейшее расселение из аварийного жилья, рост объемов ввода новых домов, а также использование механизма инфраструктурных бюджетных кредитов.

Еще в ходе стратегической сессии Мишустин заявил, что необходимо провести инвентаризацию незавершенных объектов строительства и проанализировать нужный объем средств, чтобы закончить эти стройки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



