Бочкарев: отечественное ПО получит широкое применение в строительной отрасли столицы

15:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице продолжается цифровизация строительной отрасли и внедрение новейших информационных технологий на фоне перехода на российское программное обеспечение, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Так, уже сегодня для реализации московских проектов активно применяются программные продукты, разработанные в России", – сказал глава Стройкомплекса.
Бочкарев привел в пример процесс проектирования и организации среды общих данных.
В свою очередь, директор ГБУ "ГлавАПУ" Дмитрий Чумачков отметил, что московские проектировщики успешно перешли на современное оборудование с мощными программными продуктами – системами автоматизированного проектирования.
"Если раньше в работе были только чертежи и схемы, доступные для понимания узкому кругу специалистов, то сейчас мы делаем полноценные 3D-модели, позволяющие рассмотреть проект во всех деталях, изготавливаем макеты в технике трехмерной печати, а в некоторых случаях готовим полноценные видеопрезентации высокого качества", – пояснил Чумачков.
Он подчеркнул, что новейшие информационные технологии позволяют обеспечить высокое качество разрабатываемых проектов.
"Их реализация приводит к улучшению городской среды, комфортной, безопасной и привлекательной для каждого жителя", – добавил Чумачков.
Ранее Бочкарев сообщил, что Стройкомплекс Москвы продолжает внедрение технологий информационного моделирования (BIM) и переход на российское ПО.
По его словам, процесс перехода осуществляется без сбоев в работе и срывов сроков реализации проектов. С использованием BIM в столице проектируются различные объекты, в числе которых пожарные депо, образовательные учреждения, жилые дома, спорткомплексы, а также инженерные коммуникации и дороги.
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