Синоптик рассказал, когда в Москву придет настоящая зима

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В среду, 16 ноября, в Москве ожидается похолодание до 5 градусов мороза, снежный покров может вырасти до 3 сантиметров, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик отметил, что погода станет по-настоящему зимней.

"В среду москвичи увидят уже картину настоящей зимы. Ночью пройдут заметные осадки. <...>. Конечно, на лыжи вставать еще рано, но это уже вполне по-зимнему. Ночью температура будет опускаться до минус 8 градусов, а днем – до минус 5. И так до конца недели", – приводит слова метеоролога ТАСС.

Температурный фон в среду и четверг будет ниже климатической нормы на 2–3 градуса, уточнил Вильфанд. Данные показатели характерны для конца ноября – начала декабря, отметил он. Однако говорить о том, что выпавший снег останется до конца зимы, пока рано.

"Высота снега будет все время увеличиваться в течение недели. По расчетам, он сохранится и в начале следующей недели, так как потепления не ожидается. Но говорить о том, что это уже постоянный снег, можно будет когда его высота достигнет 10 сантиметров", – пояснил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погода "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, какой будет погода в центральной части России предстоящей зимой. По словам синоптика, декабрь ожидается холоднее, чем прогнозировалось ранее. Январь будет теплее нормы на 1–2 градуса, а февраль – на 2–3 градуса.



Синоптик рассказал, когда в Москву придет зима

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!