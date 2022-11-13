Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе до вторника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Желтый уровень погодной опасности из-за ветра и гололеда объявлен в столичном регионе до вторника, 15 ноября, сообщили в Гидрометцентре России.

"Желтый – погода потенциально опасна. Ветер: местами порывы до 20 метров в секунду. Период предупреждения – до 2:00 15 ноября. Гололедица. Период предупреждения – до 15:00 15 ноября", – отмечается в сообщении.

В московской области также ожидается шквалистый ветер. Предупреждение будет действовать до 6:00 15 ноября, а о гололеде – до 15:00 15 ноября.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что полностью смена времен года произойдет в Центральной России на предстоящей неделе, а снегопады и морозы начнутся в Москве с 15 ноября.

В ночь на четверг, 17 ноября, погода улучшится, однако, по словам метеоролога, в этот день ожидаются первые морозы до -10 градусов.



Шквалистый ветер в Москве сохранится до понедельника

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