Синоптик заявил, что метеорологическая зима придет в Москву 15 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Коренная смена времен года произойдет в Центральной России на предстоящей неделе, а снегопады и морозы начнутся в Москве с 15 ноября. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, арктический холод придет в столичный регион в ночь на понедельник, 14 ноября. В это время в Москве будет нулевая температура, а на дорогах возможно образование гололедицы.

"Днем, благодаря влиянию антициклона с запада, распогодится, но максимальная температура уже не превысит 0…+2 градуса, ветер постепенно стихнет", – написал Тишковец в своем телеграм-канале.

"Рубкином" между осенью и зимой станет вторник, 15 ноября. Тогда ночью столбики термометров опустятся до -3…-5 градусов, а днем – до 0…-2. К вечеру в столичном регионе пойдет снег, который усилится в ночь на среду, 16 ноября.

"В результате к середине недели сформируется устойчивый снежный покров: в Москве до 2–3 сантиметров, по западу и югу Подмосковья – до 5 сантиметров", – подчеркнул Тишковец

В ночь на четверг, 17 ноября, антициклон вытеснит снеговые тучи к югу, благодаря чему погода улучшится. Однако, добавил эксперт, в этот день ожидаются первые морозы до -10 градусов. К вечеру снег возобновится, а в пятницу, 18 ноября, начнутся "обложные снегопады и метели".

Тишковец подчеркнул, что в результате снежный покров в Москве увеличится до 6–7 сантиметров, на западе области – до 10 сантиметров, на юге – до 13 сантиметров.

В выходные в высота сугробов в Москве достигнет 8 сантиметров, а на юге области – 15 сантиметров. На водоемах начнется ледостав, добавил Тишковец. Температура воздуха составит -5…-10 градусов ночью и -2…-7 градусов днем.

"Несмотря на то, что метеозима наступит с опозданием в 5 суток, снежный покров начнет формироваться раньше положенной средней даты его появления почти на 2 недели", – написал синоптик.

Сотрудник центра "Фобос" заключил, что такая стремительная смена погоды является визитной карточкой смены климата.

Ранее спасатели предупредили жителей и гостей Москвы о сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду. Период предупреждения – с 11:00 13 ноября до 02:00 14 ноября. Водителям рекомендовали соблюдать скорость и дистанцию между машинами, а пешеходам избегать рекламных и шатких конструкций.



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