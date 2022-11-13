Экстренное предупреждение о сильном ветре продлили в Москве до 14 ноября

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидается с 11:00 13 ноября до 02:00 14 ноября. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Водителям рекомендовали соблюдать скорость и дистанцию между машинами. Автомобилистам также посоветовали избегать резких маневров и не парковать транспорт под деревьями.

Пешеходам же следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус поведал, что к 18 ноября на юге Московской области сформируется снежный покров высотой до 6 сантиметров. По его словам, это произойдет из-за активного циклона. Он же станет причиной падения температуры до -5 градусов.



В Москве ожидаются сильные порывы ветра

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