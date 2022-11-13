Москвичей предупредили о сильном ветре до конца дня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Порывистый ветер скоростью 17–22 метра в секунду сохранится в Москве до конца дня. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Жителей и гостей столицы призвали быть внимательными на улице. Им рекомендовали не укрываться под деревьями и не парковать возле них автомобили.

Ранее ведущий сотрудник центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в Москве побили температурный рекорд, который установили 45 лет назад - в 1977 году. По его словам, столбики термометров в ночь на 13 ноября поднялись на 0,9 градуса выше установленного тогда значения.



Воздух в Москве прогрелся до отметки в 10 градусов

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