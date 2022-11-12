Снежный покров сформируется на юге Подмосковья к 18 ноября – синоптик

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что снежный покров высотой до 6 сантиметров сформируется на юге Московской области к 18 ноября. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, это произойдет из-за активного циклона, который также приведет к падению температуры до -5 градусов.

"Южную половину Европейской России засыплет снегом", – предупредил он.

Леус отметил, что влияние циклона отразится также на погоде в Рязанской и Тульской области.

На следующей неделе в Москве ожидается минусовая температура и снег. Об этом ранее сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, уже во вторник москвичи перенесутся в третью декаду ноября.

До этого ведущий специалист центра погода "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о погоде в Центральной России предстоящей зимой. По его словам, декабрь будет холоднее, чем ожидалось. Температура в первый месяц зимы будет близка к нормальным значениям, а не выше нормы, уточнил он.



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