Синоптик пообещал москвичам "путешествие во времени" к морозу на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве на следующей неделе ожидается минусовая температура и снег, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает сайт НСН.

По его словам, в субботу установится температура воздуха, соответствующая концу сентября, а уже во вторник москвичи перенесутся в третью декаду ноября.

"Так что произойдет скачок сразу на 2,5 месяца, как будто на машине времени. С понедельника начнется режим зимней погоды. Ночью и днем будет от минус 3 до плюс 2 градусов, а местами ожидается небольшой снег", – рассказал синоптик.

Вильфанд отметил, что отрицательные температуры в дневные и ночные часы установятся со вторника и продержатся до конца недели. Ночью ожидается до 5–7 градусов мороза.

При этом он отметил, что на следующей неделе будет часто появляться солнце.

"В этот мрачноватый период с коротким световым днем и традиционной барической депрессией это позитив – солнечный свет очень повышает жизненный тонус", – добавил Вильфанд.

Синоптик также спрогнозировал, что в столице в выходные будет побит температурный рекорд, который держался с 1879 года. По его словам, 12 ноября температура воздуха составит от 8 до 13 градусов.

"Росгидромет ведет наблюдения с 1879 года, и такой экстратеплой аномалии не фиксировалось за 144 года", – отметил он.

Ранее ведущий специалист центра погода "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о погоде в Центральной России предстоящей зимой. По его словам, декабрь будет холоднее, чем ожидалось. Температура в первый месяц зимы будет близка к нормальным значениям, а не выше нормы, уточнил он.

Январь, отметил Тишковец, будет теплее нормы на 1–2 градуса. Нормой для столичного региона является температура 12,3 градуса мороза ночью и минус 6,3 градуса мороза – днем.



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