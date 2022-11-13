Синоптик предупредил жителей столичного региона о сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил о сильном ветре в Москве и Московской области. Об этом он написал в персональном телеграм-канале.

"Осторожно, штормовой ветер! В столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности – скорость ветра достигает опасных 20 метров в секунду", – заявил синоптик.

Ранее в центре "Фобос" сообщили, что в Москве был побит температурный рекорд 45-летней давности. Превышение предыдущего значения 1977 года составило 0,9 градуса.

В воскресенье, 13 ноября, в Москве и Подмосковье установится облачная с прояснениями погода. По оценкам Гидрометцентра РФ, воздух прогреется до уровня 4 – 9 градусов тепла.

Воздух в Москве прогрелся до отметки в 10 градусов

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