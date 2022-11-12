Москвичей предупредили о сильном ветре до полудня 13 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жителей столицы предупредили о сильном ветре до 18 метров в секунду с субботы на воскресенье. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Москве на своем официальном сайте.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 23:00 12 ноября до 12:00 13 ноября местами в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду", – отмечается в материале.

Автомобилистам рекомендовали быть внимательнее на столичных дорогах, а также не оставлять машины под деревьями. Пешеходов попросили держаться подальше от неустойчивых конструкций и не укрываться под деревьями.

Ранее в столичном регионе из-за сильного ветра ввели желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до утра понедельника, 14 ноября.

На следующей неделе в Москве ожидается минусовая температура и снег. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, уже во вторник москвичи перенесутся в третью декаду ноября.



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