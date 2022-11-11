Жителей столичного региона предупредили о сильном ветре в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гидрометцентр России объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте организации.

Предупреждение о потенциально опасной погоде будет действовать с 09:00 субботы, 12 ноября, до 09:00 понедельника, 14 ноября.

Ранее специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в ближайшие дни столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона.

По ее словам, в субботу, 12 ноября, в Москве ожидается 10–12 градусов, что превышает климатическую норму на 6–7 градусов. В воскресенье, 13 ноября, ожидается прохождение холодного фронта – к вечеру возможны дождь и снег.

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