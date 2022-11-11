Москвичам рассказали о погоде в выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ближайшие дни столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона, рассказала главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова. Об этом сообщает газета "Известия".

По ее словам, в субботу, 12 ноября, в Москве ожидается 10–12 градусов, что превышает климатическую норму на 6–7 градусов. В области прогнозируется температура от 8 до 13 градусов тепла, однако будет сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

"И вот 12 ноября дневная температура может обновить максимум абсолютной температуры для этого дня. Пока он равен плюс 9,3 градуса – отмечался в 2010 году, и это, в общем-то, ниже, чем максимум соседних дат", – сказала она.

В воскресенье, 13 ноября, ожидается прохождение холодного фронта, предупредила Макарова. К вечеру возможны дождь и снег.

"Ночь [в воскресенье] пока еще теплая, в Москве – плюс 6–8 градусов, по области – плюс 4–9 градусов. И такая же температура возможна в утренние часы. Но в течение дня прогнозируется понижение температуры", – отметила она.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что со следующей недели в Москве ожидаются отрицательные температуры и небольшой снег.



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