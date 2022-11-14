Синоптик пообещал москвичам плюсовую температуру в понедельник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Облачная погода без осадков и до 2 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник, 14 ноября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Он подчеркнул, что осадков в Москве и Московской области ждать не стоит. В столице столбики термометров покажут от 0 до 2 градусов, а в Подмосковье – от -1 до 4 градусов. Ветер ожидается северный, северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что 16 ноября в Москве ожидается похолодание до 5 градусов мороза днем, ночью температура опустится до -8 градусов. Данные показатели, по словам синоптика, характерны для конца ноября – начала декабря. Он также отметил, что снежный покров может вырасти до трех сантиметров.



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