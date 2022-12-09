На Netflix вышел мультфильм "Пиноккио Гильермо дель Торо"

На стриминговой платформе Netflix вышел полнометражный мультфильм "Пиноккио Гильермо дель Торо". Трейлер мультипликационной картины был размещен на YouTube-канале сервиса.

Режиссером мультфильма стал испанец Гильермо дель Торо. В 2007 году срежиссированный им фильм "Лабиринт Фавна" был номинирован на премию "Оскар".

Роли в мультфильме озвучили Юэн Макгрегор, Дэвид Брэдли, Грегори Манн, Берн Горман и другие актеры дубляжа.

Ранее испанский актер и режиссер Антонио Бандерас заявил о возможном выходе продолжения культового мультфильма "Шрек". Актер озвучивал роль Кота в сапогах в мультфильме.

Несколько лет назад в Сети появлялись новости том, что пятый фильм о "Шреке" находится в разработке и должен быть выпущен в 2019 году. С тех пор проект так и не вышел.



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