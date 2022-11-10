Спилберг раскритиковал стриминговые сервисы

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Американский режиссер Стивен Спилберг раскритиковал стриминговые платформы, которые в пандемию COVID-19 в 2020 году перенесли громкие премьеры фильмов из кинотеатров на сервисы потокового вещания, что привело к изменению индустрии.

В интервью The New York Times он отметил, что люди стали меньше ходить в кинотеатры, при этом зрители лишаются особых впечатлений при просмотре фильма на большом экране.

"Благодаря пандемии стриминговые платформы увеличили число подписчиков до рекордного уровня и поставили в затруднительное положение моих друзей-режиссеров, так как их фильмы бесцеремонно отменили в кинотеатрах. Показ картин в кинотеатрах уже был предоплачен, когда их выпуск перенесли на HBO MAX. <...> И после этого все стало меняться", – сказал режиссер.

Спилберг напомнил, что Голливуд уже переживал нелегкие времена, например, когда кинотеатры потеряли значительную часть аудитории из-за телевидения.

В настоящее время, по его мнению, в киноиндустрии пытаются понять, на какие картины зрители продолжат ходить в кинотеатры. Спилберг отметил, что фильм "Элвис" собрал в прокате в США 100 миллионов долларов, и посчитал это хорошим знаком. Он выразил надежду, что в будущем фильмы вернутся на большие экраны.

"Когда ты только начинаешь (карьеру режиссера. – Прим. ред.) и стриминговый сервис дает тебе шанс снять твой первый фильм, конечно, именно стриминговый сервис принимает решения, но я не знаю ни одного человека, который бы отказался увидеть свой фильм на большом экране. Я не знаю никого, кто бы сказал: нет, пусть его лучше покажут на iPad или в гостиной", – подчеркнул Спилберг.

В сентябре вышел трейлер фильма "Фабельманы", который основан на детских воспоминаниях Спилберга. В картине исполнили роли Мишель Уильямс, Пол Дано, Сет Роген, Дженни Берлин и другие. Сценарий к картине Спилберг написал в соавторстве с Тони Кушнером.



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