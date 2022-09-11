Вышел трейлер автобиографического фильма "Фабельманы" Стивена Спилберга

Видео: youtube.com/Universal Pictures

Студия Universal Pictures показала трейлер фильма "Фабельманы", который основан на детских воспоминаниях режиссера Стивена Спилберга. Ролик опубликован на YouTube

Действие трейлера начинается с того, как семилетний Сэмми Фабельман создает свой первый фильм, который является продолжением ленты "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота" братьев Люмьер.

В картине снимаются Мишель Уильямс, Пол Дано, Сет Роген, Дженни Берлин и другие. Сценарий к картине Спилберг написал в соавторстве с Тони Кушнером. Также режиссер впервые работал вместе с Дэвидом Линчем.

Премьера картины запланирована на 23 ноября 2022 года.

Ранее стало известно, что режиссер Джон Уоттс снимет сериал Grammar Rodeo по вселенной "Звездных войн". Кристофер Форд займется сценарием к шоу, которое создатели называют "галактической версией" приключенческих фильмов Стивена Спилберга 1980-х годов.

При этом сюжет шоу не раскрывается.