Семь голливудских звезд, которые любят разыгрывать фанатов и коллег

Многие отмечают День смеха розыгрышами друзей и коллег, а крупные бренды – пранками над покупателями: например, компания по производству бытовой техники представила фейковый стайлер для бровей. Некоторые знаменитости тоже не прочь разыграть коллег, причем не только 1 апреля. Кто из звезд регулярно придумывает пранки для своих партнеров по площадке и фанатов, расскажет Москва 24.

Крис Пратт и Дженнифер Лоуренс

Фото: AP Photo/Eric Charbonneau/Invision for Sony Pictures

В 2016 году актер вместе с партнершей, Дженнифер Лоуренс, продвигали научно-фантастический фильм "Пассажиры'', в котором исполнили главные роли. Пратт выкладывал в своих соцсетях много совместных фотографий с презентаций, но с одним нюансом: на каждом снимке актер "вырезал" коллегу.

"Еще один день со мной и моей лучшей подругой Джен", – иронично подписывал Крис отредактированные фотографии.

Пару недель спустя в эфире одного из шоу Лоуренс в отместку зарисовала краской-спреем рекламный баннер с изображением Пратта на туристическом автобусе. Актриса также изменила фамилию коллеги на слово rat ("крыса"), писало издание Daily Mail.

Арнольд Шварценеггер

В 2015 году "железный Арни" решил подшутить над фанатами в преддверии выхода на экраны пятого фильма о Терминаторе. Он притворился восковой фигурой киборга в музее мадам Тюссо в Голливуде. Одна из посетительниц решила сфотографироваться со "статуей", при этом отметив, что она выглядит, как настоящая.

"Это потому, что я такой", – неожиданно шепнул ей на ухо Шварценеггер.

Своим перфомансом актер заставил не одного фаната пронзительно кричать, однако затем все-таки успокоил поклонников, сделав с ними фото и раздав автографы.

Крис Пайн и Саймон Пегг

Фото: АР Photo/Ahn Young-joon

В жизни исполнитель роли проницательного Шерлока Бенедикт Камбербэтч очень доверчив. Во время съемок фантастического боевика "Стартрек: Возмездие" в 2012 году актер стал жертвой забавного розыгрыша партнеров Криса Пайна и Саймона Пегга. СМИ писали, что коллеги убедили Бенедикта нанести на лицо специальный "нейтронный крем", который якобы защищает от радиационного облучения, зафиксированного на съемочной площадке. Причем, по словам шутников, сделать это нужно было точками по всему лицу. Камбербэтч не сразу понял, что ему дали обычный лосьон для тела.

"Я был легковерным и сделал то, что мне сказали. Это Америка, и здесь много заботы о здоровье и безопасности!" – оправдывал свою легковерность Бенедикт в эфире одного из шоу.

Джордж Клуни и Брэд Питт

Фото: AP Photo/Joel Ryan

Клуни снискал славу короля розыгрышей в Голливуде. На съемках "Одиннадцати друзей Оушена" в 2001 году он вдоволь позабавился над коллегами: например, устроил соревнование по выпивке, при этом в свой стакан налил воду, а в стакан продюсера Джерри Вайнтрауба – водку. Когда захмелевший Вайнтрауб уснул, Клуни вместе с Брэдом Питтом насыпали в штаны коллеге шоколадные конфеты-драже. Как продюсер отреагировал на розыгрыш после того, как пришел в себя, неизвестно.

Еще одной жертвой звездных шутников стал Мэтт Деймон. Друзья подговорили костюмеров ушивать гардероб Мэтта на 3–4 миллиметра каждый день, зная, что Деймон отчаянно пытается похудеть.





Мэтт Деймон актер Каждый раз, когда я одевался, мои брюки были теснее и теснее, и я приходил в настоящее отчаяние, ведь я сидел на жесткой диете и занимался в спортзале по специальной программе. Кстати, тогда я реально похудел на 11 килограммов.

А на съемках "Двенадцати друзей Оушена" в 2003 году от Клуни досталось и его закадычному другу Питту. Однажды Джордж собрал группу людей под окнами отеля, где жил Брэд, которые громко скандировали "Клуни". Позже в эфире одного из телевизионных шоу шутник признался, что он несколько лет отправлял письма людям от имени Питта. Среди адресатов оказалась и Мерил Стрип, которая получила компакт-диск и книгу тренера по диалектам от "Брэда".

"Этот парень помог мне справиться с акцентом в "Трое", и я думаю, что это может очень помочь вам", – говорилось в письме.

К слову, Питт не отставал от старшего товарища. Перед съемками "Двенадцати друзей" актер отправил съемочной группе записку. В ней он предупредил команду, что Клуни якобы не терпит, когда кто-то смотрит ему в глаза на площадке, и желает, чтобы его называли только именем персонажа – Дэнни Оушен или Мистер Оушен. Коллеги восприняли советы Питта всерьез и вели себя в соответствии с ними около двух недель, пока шалость не раскрылась.