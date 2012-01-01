Три голливудских актера, которые запомнили поездки в Россию на всю жизнь

В разные годы Россию посещали многие голливудские звезды. Некоторые из них прилетали не только ради светских мероприятий или кинопремьер, но и интересовались как столицей, так и глубинкой. Например, Том Круз мечтал познакомиться с Владимиром Меньшовым и увидеть русскую дачу, а Том Харди – побывать в Сибири. О самых необычных визитах зарубежных звезд в нашу страну расскажет Москва 24.

Том Круз

Фото: Москва 24

Актер прилетел в СССР в 1988 году вместе с первой супругой Мими Роджерс почти инкогнито. В возрасте 26 лет он уже был восходящей звездой Голливуда, поэтому поставил условие принимающей стороне: его визит не афишируют в прессе и не допускают к нему журналистов. Так что о той поездке Круза в нашу страну знали немногие, рассказывали СМИ.

Том мечтал познакомиться с создателями и актерами фильма "Москва слезам не верит": в 1981 году мелодрама Владимира Меньшова получила "Оскар" как "Лучший фильм на иностранном языке".

В одном из интервью кинорежиссер вспоминал, что тогда даже не осознавал, насколько популярного актера принимает у себя.





Владимир Меньшов актер, режиссер, народный артист РСФСР Мне звонят и говорят, что приехал американский миллионер-артист, нужно его развлечь. Можно мы приведем его к вам в гости, как к оскароносному режиссеру? Я согласился. Тогда ко мне домой человек 15 пришло! Но кто такой этот Том Круз, я узнал намного позже!

Актер и кинорежиссер Александр Панкратов-Черный, который также присутствовал на встрече, запомнил Круза простым скромным парнем, не привыкшим к застольям.

"Невысокого роста, очень скромный, мы его принимаем, костюмы надели. Я говорю: "Том, давай выпьем за Россию!" Володька поддержал: "Правильный тост!" А Том Круз – непьющий человек. Чокнулись. Том Круз пригубил и поставил рюмку. Я говорю: "Так, минуточку. У нас, у русских, пьют до дна, иначе ты зло оставляешь, если не допил". В результате встреча кончилась тем, что мы на руках вынесли Тома Круза из квартиры, посадили в машину, проводили", – вспоминал Панкратов-Черный.

Круз также побывал на киностудии "Мосфильм", где познакомился с Эльдаром Рязановым и советскими актерами. Звезда Голливуда настоял на поездке и за пределы столицы, чтобы увидеть "обычных людей" и "дачу", как в фильме "Москва слезам не верит". В итоге Тома с супругой отвезли в Подмосковье и устроили им экскурсию по местным деревням.

Том Харди

Фото: AP Photo/Chris Pizzello

Звезда фильмов "Темный рыцарь" и "Воин" приезжал в Россию в 2012 году. Актер целенаправленно ехал в якутское село Оймякон, которое считается одним из самых холодных мест в мире, для съемок передачи "Путешествие в экстрим". Там Харди окунулся в ледяную прорубь, а также посетил местный кинотеатр.

В 2018 году Том повторил свой визит в Россию: на этот раз он приехал представить фильм "Веном". В разговоре с журналистами актер с теплом вспоминал предыдущую поездку.





Том Харди актер Я всегда мечтал побывать в Сибири. Вот смотрите, амулет на шею мне подарила женщина-шаман. С тех пор я его не снимаю. Вообще, там все люди такие гостеприимные, мы не могли им отказать. Плавали в проруби на морозе, потом пришлось идти в сауну, нас били эвкалиптовыми вениками, было круто.

Кроме того, Харди рассказал, что сделал тест ДНК и выяснил, что на 22% имеет сибирские корни.

Джаред Лето

Фото: Arthur Mola/Invision/AP

Актер и певец вместе со своей группой 30 Seconds To Mars неоднократно давал концерты в России, что позволило ему побывать не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в провинции. В свободное от выступлений время рок-звезда предпочитал знакомиться с местным колоритом, сообщали СМИ. В марте 2015 года в Новосибирске Джаред в ушанке и ботинках, рассчитанных на суровые морозы, совершил пешую прогулку. Во время променада Лето фотографировался со всеми желающими, скатился с огромного сугроба, как с горки, и снял ролик на фоне скульптуры в виде бабушек на лавке.

А прогулки Джареда в марте 2015 года по Перми вызвали даже больший ажиотаж, чем сам концерт группы. Местные жители замечали певца на улицах города и активно делились снимками в пабликах. Кто-то запечатлел Лето во время обеда в одной из бюджетных блинных. Тогда в Сети распространился снимок, как Джаред с товарищем по группе и менеджером сидят за столиком на фоне стены с кадром из советской комедии "Иван Васильевич меняет профессию".

В другой раз поклонники подловили певца во время тренировки в местном фитнес-клубе. Пермякам также посчастливилось заметить кумира на рынке за выбором сыра и в небольшом мини-маркете, куда, по данным СМИ, Лето отправился в поисках тунца. Предприимчивое руководство магазина уже на следующий день установило на входе баннер с фотографией продавца и Джареда.