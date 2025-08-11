Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 августа, 15:30

Общество

Срок рассмотрения заявлений на маткапитал уменьшили в России до 5 дней

Срок рассмотрения заявлений на маткапитал уменьшили в России до 5 дней

Владимир Путин и Лула да Силва провели телефонный разговор

Владимир Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Путин предположил, что встреча с Трампом может пройти в ОАЭ

Путин заявил, что не возражает против встречи с Зеленским

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 августа

Путин встретился со спецпосланником президента США Уиткоффом

Владимир Путин поздравил работников железнодорожной отрасли с праздником

Путин заявил, что России нужен длительный и прочный мир на Украине

Путин подписал закон, обязывающий дачников бороться с борщевиком

Срок рассмотрения заявлений на использование материнского капитала сократился в два раза – с 10 до 5 рабочих дней. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин.

По его словам, изменения в закон внесены по поручению президента.

Если Социальному фонду потребуются дополнительные документы, срок рассмотрения и принятия решений также уменьшен – с 20 до 12 рабочих дней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьобществовидеоНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика