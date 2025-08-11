Срок рассмотрения заявлений на маткапитал уменьшили в России до 5 дней

Срок рассмотрения заявлений на использование материнского капитала сократился в два раза – с 10 до 5 рабочих дней. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин.

По его словам, изменения в закон внесены по поручению президента.

Если Социальному фонду потребуются дополнительные документы, срок рассмотрения и принятия решений также уменьшен – с 20 до 12 рабочих дней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.