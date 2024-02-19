Эксперт рассказал о мошеннических схемах с предложением вакансий

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Мошенники могут обмануть соискателя, продав ему якобы закрытую базу данных о вакансиях. Об этом в интервью радио Sputnik заявил партнер одной из рекрутинговых компаний Владислав Быханов.

По его словам, существуют сомнительные коммерческие службы занятости, обещающие за вознаграждение помочь кандидатам в трудоустройстве. Они утверждают, что в их базе данных есть вакансии, которых не найти на сайтах по поиску работы, сказал Быханов. Далее, продолжил он, человек оплачивает услугу и получает распечатку с теми же предложениями о работе, которые есть в открытом доступе. Специалист рекомендовал искать место работы самостоятельно или обратиться за помощью в кадровое агентство с хорошей репутацией.

Вторая схема обмана, по словам эксперта, – выдающие себя за работодателей мошенники, которые обычно просят что-то оплатить: от доставки документов до курса обучения. Как объяснил Быханов, после собеседования они могут предложить "будущему сотруднику" пройти обучение, которое нужно оплатить. В результате лжеработодатель либо исчезнет, либо его курсы ни к чему не приведут, сказал специалист. Он отметил, что добросовестный работодатель проводит обучение за свой счет.

Кроме того, эксперт рекомендует насторожиться, если работодатель предлагает купить "гарантию" трудоустройства или саму должность. По его словам, никаких гарантий в процессе устройства на работу быть не может, если только компания не принадлежит близкому родственнику. Он добавил, что по сговору между работодателем и посредником в фирму могут принять кандидата, давшего взятку, однако торговля должностями – уголовное преступление, напомнил Быханов.

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперт советует заранее найти информацию о возможном работодателе или кадровом агентстве. Сведения о компании можно посмотреть на сайте Федеральной налоговой службы при помощи ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) и ЕГРИП (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей). Соискателю стоит обратить особое внимание, если организации нет в реестрах или информация о ней не будет совпадать с той, которую представляет сама фирма, подытожил Быханов.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, что жертвами аферистов зачастую становятся люди с повышенной тревожностью, дисциплинированностью, а также ведомые граждане. Говоря о возрасте, он указал, что обману чаще подвержены пожилые.

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