01 февраля, 12:45Безопасность
"Техно": как распознать дипфейки и защитить себя от мошенников
С развитием технологий появляются и новые способы обмана. С помощью искусственного интеллекта мошенники научились создавать поддельные видео и аудио – дипфейки.
Так, недавно школьница отдала 275 тысяч рублей мошенникам, которые сгенерировали голос ее бабушки. Подобные файлы злоумышленники создают и с известными личностями.
Как действуют мошенники и можно ли обезопасить себя? Об этом – в программе "Техно".
Программа: ТЕХНО