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01 февраля, 12:45

Безопасность

"Техно": как распознать дипфейки и защитить себя от мошенников

"Техно": как распознать дипфейки и защитить себя от мошенников

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С развитием технологий появляются и новые способы обмана. С помощью искусственного интеллекта мошенники научились создавать поддельные видео и аудио – дипфейки.

Так, недавно школьница отдала 275 тысяч рублей мошенникам, которые сгенерировали голос ее бабушки. Подобные файлы злоумышленники создают и с известными личностями.

Как действуют мошенники и можно ли обезопасить себя? Об этом – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
безопасностьтехнологиивидеоМаксим Ефимцев
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