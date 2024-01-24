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24 января, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": россиянам рассказали, как предотвратить возгорание электроустройств

"Безопасный город": россиянам рассказали, как предотвратить возгорание электроустройств

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В Москве пожилая женщина сгорела во время сна, когда китайское электроодеяло на ней внезапно вспыхнуло из-за неисправности и огонь охватил всю постель. Соседи почувствовали запах гари и вызвали пожарных.

Прибывшие спасатели вынесли пострадавшую с ожогами из квартиры и попытались откачать, но спасти ее не удалось.

Как не допустить возгорания из-за электрических устройств – в программе "Безопасный город".

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