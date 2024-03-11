Пожар в ангаре в Ленинградской области потушили

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар, возникший в ангаре на Волхонском шоссе в Ленобласти, потушили. Об этом сообщило МЧС России в своем телеграм-канале.

Возгорание на объекте началось днем 10 марта этого года, площадь возгорания составила одну тысячу квадратных метров. Для тушения были привлечены 75 специалистов и 21 единица техники.

В результате происшествия два человека получили ожоги 1-й и 2-й степеней, однако они отказались от госпитализации после оказания медпомощи. По факту случившегося прокуратура Ленобласти и СУ СК России по региону начали проверку.

Утром 11 марта открытое горение в ангаре было ликвидировано.

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