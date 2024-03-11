СК возбудил уголовное дело по факту смертельного пожара в ТиНАО

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Следователи завели уголовное дело по факту гибели трех человек после возгорания в ТиНАО. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

По информации ведомства, дело было возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лиц"). Сейчас следователи продолжают работу на месте происшествия, допрашивают свидетелей инцидента, а также проведут ряд экспертиз, включая пожарно-техническое и судебно-медицинское исследование.

"Предварительной причиной пожара стала неисправность электропроводки", – уточнили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что мужчина, женщина и их шестилетний ребенок погибли при пожаре в двухэтажном частном доме в поселении Новофедоровском в ТиНАО. Огонь, по информации МЧС РФ, охватил около 100 квадратных метров. На месте происшествия работали 30 спасателей и 6 единиц техники.



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