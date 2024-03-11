11 марта, 13:10Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту смертельного пожара в ТиНАО
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Следователи завели уголовное дело по факту гибели трех человек после возгорания в ТиНАО. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.
По информации ведомства, дело было возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лиц"). Сейчас следователи продолжают работу на месте происшествия, допрашивают свидетелей инцидента, а также проведут ряд экспертиз, включая пожарно-техническое и судебно-медицинское исследование.
"Предварительной причиной пожара стала неисправность электропроводки", – уточнили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что мужчина, женщина и их шестилетний ребенок погибли при пожаре в двухэтажном частном доме в поселении Новофедоровском в ТиНАО. Огонь, по информации МЧС РФ, охватил около 100 квадратных метров. На месте происшествия работали 30 спасателей и 6 единиц техники.
Мебельная фабрика загорелась в Раменском районе Подмосковья
Читайте также
- Два человека погибли при пожаре в частном доме в Зеленограде
- Пожарные потушили возгорание в частном доме в Зеленограде