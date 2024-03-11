Открытое горение в мебельном цеху в Подмосковье ликвидировано

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Открытое горение в мебельном цеху в подмосковном поселке Родники ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о ликвидации открытого возгорания появилась в телеграм-канале ведомства в 13:37.

О возгорании в нежилом помещении появилась информация утром 11 марта.

Из-за пожара у здания обрушилась крыша, а после произошла разгерметизация контейнера с горюче-смазочным материалом. Спустя время огонь перекинулся на соседний объект.

Изначально площадь распространения огня оценивалась в 700 квадратных метров, однако на момент локализации пожара площадь увеличилась до 970 квадратных метров.

Между тем прокуратура начала проверку по факту пожара. При этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус добавил, что сильное возгорание может сказаться на качестве воздуха восточных и юго-восточный районов Подмосковья.



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