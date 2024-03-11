Прокуратура начала проверку по факту пожара на складе в Раменском

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Прокуратура Подмосковья начала проверку по факту пожара на складе в поселке Родники. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В прокуратуре уточнили, что пожар произошел 11 марта примерно в 09:00 в мебельном цехе в Раменском городском округе. В результате происшествия никто не пострадал.

"Раменская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки", – сказано в сообщении.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус добавил, что сильное возгорание может сказаться на качестве воздуха восточных и юго-восточный районов Подмосковья.

"Ветер у земли и в приземном слое атмосферы западных, северо-западных направлений до 3–8 метров в секунду", – заявил он в своем телеграм-канале.

О пожаре на складе стало известно после 10:00 11 марта. В МЧС России уточнили, что площадь распространения огня оценивается в 700 квадратных метров.

Спустя время появилась информация, что из-за возгорания у здания обрушилась крыша. Из-за пожара также произошла разгерметизация контейнера с горюче-смазочным материалом, а после огонь и вовсе перекинулся на соседний объект.

Сейчас спасателям уже удалось локализовать возгорание на площади в 970 квадратных метров.



Мебельная фабрика загорелась в Раменском районе Подмосковья