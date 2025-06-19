Мошенники выманили у жительницы Москвы больше 18,7 млн рублей за день

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Злоумышленники похитили у женщины из Москвы более 18,7 миллиона рублей за один день, передает "Московский комсомолец" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Все началось со звонка "сотрудника маркетплейса". Мужчина сказал москвичке, что на ее имя якобы прислали оплаченную посылку и для ее получения необходимо продиктовать код из СМС. Когда женщина сделала это, ей пришло уведомление о взломе учетной записи на "Госуслугах". В сообщении были указаны номера телефонов, представленных как горячая линия для связи.

Потерпевшая позвонила и оказалась на связи с лжесотрудником Роскомнадзора. Женщина сама сообщила о наличии сбережений и, следуя указаниям, извлекла накопления из банковской ячейки. Дома она по видеосвязи с мошенником пересчитала деньги, упаковала их в коробку и вручила курьеру.

Ущерб составил 18,7 миллиона рублей. Дело находится на контроле у прокуратуры.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники начали активно обзванивать самозанятых. Злоумышленники представляются сотрудниками ФНС и сообщают об ошибке в справке о доходах. Для того, чтобы "избежать штрафа", необходимо сверить данные в документах и назвать код из СМС.

