19 июня, 07:30Безопасность
Мошенники начали обманывать россиян под видом сотрудников ФНС
Телефонные мошенники начали активно обзванивать самозанятых. Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками ФНС и сообщают об ошибке в справке о доходах. Чтобы избежать штрафа, абонента просят срочно сверить данные в документах и назвать код из СМС, который якобы даст доступ к нужным документам, но в реальности позволит аферистам похитить личные данные.
Эксперты напоминают: сотрудники ФНС не обзванивают граждан, а любая важная информация появляется в личном кабинете налогоплательщика или приложении "Мой налог" для самозанятых.
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