Мошенники начали обманывать россиян под видом сотрудников ФНС

Телефонные мошенники начали активно обзванивать самозанятых. Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками ФНС и сообщают об ошибке в справке о доходах. Чтобы избежать штрафа, абонента просят срочно сверить данные в документах и назвать код из СМС, который якобы даст доступ к нужным документам, но в реальности позволит аферистам похитить личные данные.

Эксперты напоминают: сотрудники ФНС не обзванивают граждан, а любая важная информация появляется в личном кабинете налогоплательщика или приложении "Мой налог" для самозанятых.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.