Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июня, 07:30

Безопасность

Мошенники начали обманывать россиян под видом сотрудников ФНС

Мошенники начали обманывать россиян под видом сотрудников ФНС

Эксперты предупредили о риске ожогов от смартфонов в жару

В России предложили запретить покупку недвижимости за наличные

Код от "Госуслуг" перестал приходить пользователям во время телефонного разговора

Мошенники начали использовать приложение SuperCard для перехвата бесконтактных платежей

В России дропперам может грозить до 6 лет тюрьмы

Корабли Тихоокеанского флота вернулись из дальнего похода во Владивосток

"Московский патруль": профилактические рейды на водоемах прошли в Москве

Мошенники начали шантажировать пользователей поддельными интимными фото

В Севастополе сотрудники МЧС уничтожили немецкую авиабомбу времен ВОВ

Телефонные мошенники начали активно обзванивать самозанятых. Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками ФНС и сообщают об ошибке в справке о доходах. Чтобы избежать штрафа, абонента просят срочно сверить данные в документах и назвать код из СМС, который якобы даст доступ к нужным документам, но в реальности позволит аферистам похитить личные данные.

Эксперты напоминают: сотрудники ФНС не обзванивают граждан, а любая важная информация появляется в личном кабинете налогоплательщика или приложении "Мой налог" для самозанятых.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика