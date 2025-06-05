МЧС РФ: тихие электромобили опасны для диких животных

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Электромобили, которые во время движения производят мало шума, могут быть опасны для диких животных. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков в ходе стратегической сессии по развитию и безопасности электротранспорта, передает ТАСС.

Министр отметил, что сидел за рулем автомобилей, которые работают исключительно на аккумуляторах. По его мнению, тишина такого транспорта только мешает, поскольку дикие животные и птицы могут не услышать машину. При этом решение этой проблемы есть: в электромобили порой встраивают устройства, способные имитировать звук работающего двигателя, подчеркнул Куренков.

"А для мотоциклов, например, вставят специальную штуку, которая вибрирует, когда машина стоит", – добавил он в беседе с заммэра Москвы Максимом Ликсутовым.

Также глава ведомства рассказал, что использует гибридный автомобиль, заряда которого хватит на поездку за покупками и обратно.

В преддверии начала сессии Куренкову были представлены отечественные разработки в сфере электротранспорта, в том числе те, которые используются в Москве. Он подчеркнул, что столица занимает лидирующие позиции в области внедрения этого вида транспорта, и отметил активное сотрудничество министерства с правительством города.

"Только совместными усилиями получится выработать единый подход к проектированию современной городской среды, в которой инновации будут нести за собой безопасность, а не угрозу", – заявил глава МЧС.

Между тем в Москве работает 1-й зарядный хаб "Южный" для электрокаров. Там могут заряжаться одновременно 20 электромобилей. Также в хабе установили 10 быстрых станций мощностью 120 киловатт и два коннектора, которые подходят для популярных моделей транспорта. Там же для водителей оборудовали удобные подъездные пути, а на территории хаба сделали комнату отдыха с туалетом, вендинговым аппаратом и креслами.