"Московский патруль": полиция провела проверку по факту обмана мужчины в автосервисе

Полиция провела проверку по факту обращения мужчины, которого обманули во время ремонта автомобиля. Машина Евгения Сидоркина в марте перестала заводиться, поэтому он отдал ее в автосервис.

Специалисты должны были починить машину. Однако в результате мужчина лишился транспортного средства, а также заплатил за ремонт больше миллиона рублей. В автосервисе лишь разобрали иномарку на запчасти и оставили ее гнить на улице. Подробнее – в программе "Московский патруль".

