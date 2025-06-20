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20 июня, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": полиция провела проверку по факту обмана мужчины в автосервисе

"Московский патруль": полиция провела проверку по факту обмана мужчины в автосервисе

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Полиция провела проверку по факту обращения мужчины, которого обманули во время ремонта автомобиля. Машина Евгения Сидоркина в марте перестала заводиться, поэтому он отдал ее в автосервис.

Специалисты должны были починить машину. Однако в результате мужчина лишился транспортного средства, а также заплатил за ремонт больше миллиона рублей. В автосервисе лишь разобрали иномарку на запчасти и оставили ее гнить на улице. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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