Тематический трамвай начал курсировать по маршруту № 9 в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Трамвай, украшенный в стиле Дня московского транспорта, вышел на маршрут № 9. Он будет в течение месяца курсировать от Белорусского вокзала до РУТ (МИИТ), сообщает столичный Дептранс в телеграм-канале со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

Ликсутов назвал столичный трамвай одним из самых современных и эффективных видов наземного транспорта. Каждый день на нем совершают около 700 тысяч поездок. Развитие московского трамвая продолжится, заверил заммэра.

Ранее по маршруту № 9 курсировал тематический трамвай к 89-летию московского метро. Внешняя оклейка вагона была посвящена этапам развития метрополитена. Там были изображены фотографии станций метро, вестибюлей и поездов. По центру разместилась красная буква "М".

Также на Трифоновской улице спустя 30 лет возобновят движение трамваев. Для этого специалисты заменят там рельсы и шпалы. Участок соединит Рижский вокзал с центром Москвы. На отремонтированную трамвайную линию выйдут современные модели с низким полом.