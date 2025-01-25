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25 января, 23:15

Транспорт

Москвичи совершили более 400 миллионов поездок на МЦД-1

Москвичи совершили более 400 миллионов поездок на МЦД-1

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На МЦД-1 совершили более 400 миллионов поездок

Москвичи совершили более 400 миллионов поездок на МЦД-1

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С момента запуска первого диаметра Московских центральных диаметров пассажиры совершили более 400 миллионов поездок. Этот маршрут связал Одинцово и Лобню, значительно разгрузив станции метро и автомобильные магистрали города.

По словам замначальника дирекции МЦД Тимура Соцкого, диаметры стали самостоятельным видом транспорта, позволяя пассажирам быстро добираться до самых отдаленных районов столицы. Интервалы движения составляют 5–7 минут, а подвижной состав включает современные "Иволги" и двухэтажные "Аэроэкспрессы".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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