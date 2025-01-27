Движение затруднено на Царицынском путепроводе из-за ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП произошло на Царицынском путепроводе, в районе дома 31, строения 2 на Бакинской улице. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте уже работают оперативные городские службы, которые уточняют обстоятельства произошедшего и информацию о возможных пострадавших.

Из-за аварии движение в районе ДТП затруднено на 1,5 километра. Водителей призвали быть внимательнее и выбирать пути объезда.

Ранее три машины столкнулись на Ленинградском шоссе, в районе пересечения с Московской кольцевой автомобильной дорогой. Движение в сторону центра города было временно затруднено, позже его восстановили.

Еще одно ДТП произошло до этого в городском округе Истра, где 18-летний молодой человек без водительских прав на автомобиле "ВАЗ" столкнулся с машиной "Опель". От удара отечественная машина перевернулась и загорелась, а затем пламя перекинулось на иномарку. В результате аварии водитель и 16-летний пассажир "ВАЗ" погибли.