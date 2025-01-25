Движение на Ленинградском шоссе в Москве восстановлено после ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на Ленинградском шоссе в Москве восстановлено после аварии с участием трех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Три машины столкнулись на Ленинградском шоссе вечером 25 января. Авария произошла в районе пересечения с Московской кольцевой автомобильной дорогой. Автомобилистов тогда предупредили о затруднении движения в сторону центра.

До этого на Варшавском шоссе произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Тогда движение было затруднено на протяжении трех километров. Кроме того, из-за аварии на пересечении шоссе Энтузиастов и Свободного проспекта задержались автобусы и электробусы маршрутов 20, 276, 645, 776 и 884.

