Путин поручил подготовить план восстановления пострадавших от ВСУ районов под Курском

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Властям Курской области необходимо подготовить план восстановления пострадавших от действий ВСУ районов после изгнания противника, заявил Владимир Путин во время совещания по видеосвязи.

"Основные хотя бы параметры этой программы должны быть подготовлены в ближайшее время. <...> С тем, чтобы мы понимали, что мы должны делать по отдельным направлениям после того, как будут созданы необходимые условия с точки зрения обеспечения безопасности", – цитирует президента ТАСС.

Ранее Путин потребовал начать выплачивать утратившим имущество жителям Курской области по 65 тысяч рублей каждый месяц. Средства им будут поступать до полного освобождения региона от Вооруженных сил Украины (ВСУ). В связи с этим президент поручил кабмину выделить на эту меру средства из федерального бюджета.

В свою очередь, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил ввести для жителей приграничных районов Курской области дополнительную ежемесячную выплату в размере 22,44 тысячи рублей.

