Проект "Потерялся? Не уходи!" в метро и на МЦК помог 41 ребенку с момента запуска

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Открывшийся в 2021 году проект "Потерялся? Не уходи!" помог уже 41 ребенку в столичном метро и на Московском центральном кольце (МЦК). Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

Авторами программы выступили столичный метрополитен и фонд "Поиск пропавших детей". Так, теперь на всех станциях подземки и МЦК пассажиров встречают специальные стикеры с персонажами городского транспорта – Метрошей, Речкиным и Электробусиком.

На плакатах они рассказывают юным москвичам, что делать, если они потерялись, и к кому можно обратиться за помощью. Причем камеры видеонаблюдения на станциях специально направлены на плакаты, чтобы дежурный сотрудник сразу мог увидеть ребенка и прийти к нему на помощь.

Кроме того, родителям также рекомендуют показывать детям, как выглядят соответствующие стикеры, а также работники метро и полицейские.

В свою очередь, заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов добавил, что фонд "Поиск пропавших детей" также организовывает лекции по безопасности на транспорте на Южном речном вокзале.

Ежедневно на метро, МЦК и МЦД в Москве совершается более 9,4 миллиона поездок, рассказал ранее Ликсутов. По его словам, сегодня рельсовый каркас столицы – это не только удобный способ перемещения, но и важная часть городской жизни.

Вице-мэр напомнил, что еще в 2010 году столичное метро насчитывало 182 станции, большая часть из которых была выстроена еще в советские годы. В настоящее время рельсовый каркас Москвы включает в себя 436 станций, соединяя все направления железной дороги с центром.