Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Ежедневно на метро, МЦК и МЦД в Москве совершается более 9,4 миллиона поездок, пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"Сегодня рельсовый каркас Москвы – это не только удобный способ перемещения, но и важная часть городской жизни", – отметил он.

Он напомнил, что еще в 2010 году столичное метро насчитывало всего 182 станции, большая часть из которых выстроена еще в советские годы. Кольцевая железная дорога была закрыта для пассажиров, а почти все железнодорожные направления не были связаны друг с другом.

В настоящее время рельсовый каркас Москвы включает в себя 436 станций, соединяя все направления железной дороги с центром. Сейчас количество внутригородских поездок на диаметрах достигает 385 тысяч.

До 2028 года в Москве будет построено более 250 километров дорог и 12 станций метрополитена, рассказывали ранее власти города. На карте метро к тому времени должны появиться новые линии, включая Рублево-Архангельскую, где разместят 8 станций от "Шелепихи" до "Ильинской".

