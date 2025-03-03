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03 марта, 14:15

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Собянин: Московский городской вокзал Беговая откроется в 2026 году

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В Москве продолжается одна из крупнейших железнодорожных реконструкций – возведение нового городского вокзала на платформе Беговая. Сергей Собянин сообщил, что объект объединит МЦД-1, МЦД-4 и метро, что значительно улучшит транспортную доступность для жителей трех столичных районов. На четвертом диаметре будет построена новая станция.

Работы по реконструкции платформы уже выполнены на 41%, а завершение строительства запланировано на 2026 год. Пассажиры смогут комфортно пересаживаться на разные виды транспорта, включая эскалаторы и лифты, которые обеспечат удобство на новой станции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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