Собянин пригласил горожан проголосовать за концепцию нового московского цирка

Новое здание Московского цирка будет построено в Мнёвниковской пойме на северо-западе столицы. Об этом в своем личном блоге сообщил Сергей Собянин. Мэр отметил, что голосование о том, каким будет цирк, вызвало огромный интерес среди участников "Активного гражданина".

Конкурс на разработку архитектурной концепции цирка был организован несколько месяцев назад, по его итогам эксперты выбрали самые проработанные варианты. Теперь выбрать подходящий проект можно в новом голосовании на "Активном гражданине". Впервые высказаться могут не только взрослые, но и дети.

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